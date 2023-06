« Quatre sœurs pour un meurtre » : votre téléfilm ce 27 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Quatre sœurs pour un meurtre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 27 juin 2023 – Ce mardi et comme tous les après-midis, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Quatre sœurs pour un meurtre ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Quatre sœurs pour un meurtre » : l’histoire

Dominique, Cassandra, Valérie et Simona se retrouvent des années après avoir terminé leurs études pour fêter la Black Greek week, un événement annuel qui réunit plusieurs sororités et fraternités afro-américaines. Mais leurs vacances ne se passent pas comme prévu : tout le monde s’acharne à leur rappeler un drame survenu quinze ans plus tôt…

Quatre sœurs pour un meurtre, interprètes et personnages

Avec : Drew Sidora (Dominique), Ta’Rhonda Jones (Simona), Letoya Luckett (Valérie), Kierra Sheard-Kelly (Cassandra)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un pacte inavouable ».