Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd'hui du 27 juin 2023, le sommaire – Ce mardi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert présente un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd'hui ». Et aujourd'hui, l'émission est une rediffusion et a pour thème « Usurpation d'identité : une vie volée ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2023, « Usurpation d’identité : une vie volée »

Près de 200 000 Français sont victimes chaque année d’une usurpation d’identité. Parmi eux, Daniel, Hélène et Léa sont les proies de ces escrocs qui tentent de se faire passer pour eux en utilisant leur identité pour enfreindre la loi. Depuis, leur nom est associé à des affaires d’escroquerie incroyable ou encore d’être à la tête d’un réseau terroriste. Que peuvent-ils faire pour que ce cauchemar prenne fin ?

C’est la question que l’on va se poser avec nos invités venus nous confier leurs bouleversants témoignages cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2023

Victime d’une usurpation d’identité numérique, on s’est servi de l’identité d’Hélène pour publier un message à caractère terroriste sur les réseaux sociaux.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

