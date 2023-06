« Recherche appartement ou maison » du 2 juin : votre numéro ce soir sur M6

« Recherche appartement ou maison » du 2 juin 2023 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Aujourd’hui, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Raoul et Clémence, Patricia, ainsi qu’à Anna et David.







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 2 juin 2023

Raoul et Clémence, 30 ans, vivent dans le 17e arrondissement de Paris, dans le quartier des Batignolles, leur vrai quartier de cœur. Ils ont vendu leur appartement dans l’idée de trouver plus grand mais ils ont dû se rabattre sur une location qui s’est avérée insalubre… Il devient urgent de quitter cet endroit ! Stéphane Plaza parviendra-t-il à leur dénicher cette perle rare ?

Patricia, 45 ans, vit depuis toujours avec ses parents Florence, 69 ans, et Jean-Claude, 80 ans, en Dordogne mais la famille rêve de retourner en Bourgogne, sa région d’origine. Ils ont vendu rapidement leur maison et ont commencé leur recherche à distance mais n’ont pas eu de coup de cœur… Il faut dire que la liste des critères est longue… Romain Cartier va-t-il trouver la maison qui fera le bonheur de tous ?



Anna, David, 41 ans, et leur fils, Paolo, 7 ans, ont quitté la région parisienne pour s’installer à Lyon en location dans un appartement du 6e arrondissement en attendant de trouver enfin l’appartement idéal pour eux. David se déplace avec une canne et en fauteuil roulant pour les longs trajets, il faut donc que leur futur appartement soit adapté. Sandra Viricel va-t-elle trouver l’appartement tant espéré ?

