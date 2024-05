Secret Story estimations : Lou en avance sur Maxence, Maxime remonte (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 estimations semaine 2 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Secret Story 2024 alors que c’est ce soir qu’un habitant sera éliminé et quittera la maison des secrets. Lou, Maxence, et Maxime sont nominés et leur destin est entre les mains des votes des téléspectateurs !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est encore et toujours Lou qui est très largement en tête.







En effet, Lou compte actuellement pas moins de 55% des votes de notre sondage. Elle est en légère baisse mais toujouurs très loin devant Maxence, qui est stable avec 30% des votes de notre sondage. Quant à Maxime, il remonte légèrement et est actuellement à 15% des votes. Il reste très en retard et clairement en grand danger pour l’élimination !







Qui doit rester dans la maison des secrets et poursuivre l’aventure ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre habitant préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Secret Story nominations semaine 2, qui doit rester ?

Qui doit rester ? Lou Maxence Maxime Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.