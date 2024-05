Mask Singer : qui se cache derrière le Hamster ? Indice !

Publicité





Mask Singer saison 6 le Hamster – Plus que quelques heures à patienter pour découvrir le lancement de la saison 6 de « Mask Singer ». Et bien sûr, on imagine que vous vous demandez déjà qui se cachent derrière les costumes de cette nouvelle saison. On vous dévoile dès maintenant un indice sur le Hamster !





Début des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Inès Reg et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 6 : qui se cache derrière le Hamster ?

Intéressons-nous dès maintenant au Hamster. Sa voix va vous apparaitre familière… Et pour cause, vous la connaissez très bien !

Indice n°1 : « Vous connaissez très bien ma voix »



Ce premier indice vous aide-t-il ?

D’autres indices à venir…

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger