Roland Garros : Swiatek / Gauff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Swiatek / Gauff en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision. Suite et fin des quarts de finale du tournoi de tennis de Roland Garros ce mercredi 7 juin 2023. Chez les femmes, la tenante du titre et numéro 1 mondial Iga Swiatek affronte l’américaine Coco Gauff.







A suivre cet après-midi, en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier, sur France 2 et France.tv sport.







C’est un remake de la finale dames de l’an dernier qui se joue aujourd’hui à Roland Garros ! La polonaise Iga Swiatek, tenante du titre, est opposée à Coco Gauff, finaliste malheureuse l’an dernier.

Swiatek / Gauff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Swiatek / Gauff, quart de finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2023, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.