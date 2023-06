Tropiques Criminels du 23 juin : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Tropiques Criminels du 23 juin 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 continue la diffusion de la saison 4 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, un seul inédit suivi d’une rediffusion.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 23 juin 2023 : votre épisode inédit

Saison 4 Épisode 7 – O’Mullane

Un homme retrouvé assassiné sur son voilier s’avère être un des meilleurs amis de Laurent Crivelli, le père de Gaëlle, et principal suspect dans cette affaire. La victime atteinte de la maladie de Charcot voulait mettre un terme à ses souffrances pour avoir une fin de vie digne. Laurent Crivelli a-t-il voulu aider son ami à en finir ? Quand on découvre que le père de Gaëlle avait une liaison avec la femme de la victime, une question se pose : euthanasie ou assassinat ? Sur le sujet, le conflit entre Mélissa et Gaëlle va s’envenimer.

Le casting

Avec Jean Michel Noirey (Bruno Crivelli), Delphine Rich (Elizabeth Saintonge), Ricky Tribord (Docteur Belliard), Chams Kora dit Eli Cawera (Oscar Correa), Olivier Levesque (Directeur hôpital), Jean Emmanuel-Emile (Directeur de l’école)



Et en guests : Avec Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Nicolas de Broglie (Benoît Barbot), Philippe Cariou (Octave Barbot), Jackee Toto (Laurent Bengalis), Manda Toure (Lisiane Bengalis), Patrice Le Namouric (Serge Bengalis)

Tropiques Criminels, rappel de la présentation de la saison 4

En début de saison 4, Mélissa et Gaëlle sont désespérément seules. Cyril et Franck sont repartis en métropole. Mais, surprise, lors d’une enquête, Mélissa tombe sur Cyril, secrètement revenu en Martinique pour infiltrer l’univers d’un homme d’affaire impliqué dans divers trafics. Entre danger et trouble amoureux, les deux infiltrés sont démasqués et Mélissa va sauver Cyril de la mort. Ils retombent dans les bras l’un de l’autre, mais le retour de Pascal, l’ex-mari de Mélissa, tout juste sorti de prison, bouleverse leur amour. Mélissa va tout faire pour résister aux manipulations de son ex-mari…

Ce n’est pas à un homme que Gaëlle sera confrontée, mais à une petite voleuse de 15 ans, Thaïs, qu’elle surprend en train de cambrioler un bateau. Gaëlle la remet aux services sociaux, mais la jeune fille fugue à nouveau et demande à Gaëlle de la garder provisoirement avec elle… Drôle de cohabitation pour Gaëlle, qui doit apprendre à assumer un peu d’autorité et de responsabilité vis-à-vis de l’adolescente. Gaëlle semble transformée par cette nouvelle expérience mère-fille, mais le bruit court qu’elle est menacée : un contrat serait conclu sur elle…

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.