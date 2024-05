L’Humour à la Plage : Kev Adams dévoile les noms des humoristes présents pour son festival

Publicité





Les 4 et 5 juillet prochains, Kev Adams présentera la première édition de son festival d’humour à Juan-les-Pins, « L’Humour à la Plage ». Un lieu important pour l’acteur et humoriste, qui passait tous ses étés à Juan-les-Pins chez ses grand-parents quand il était enfant et adolescent.











Kev Adams a dévoilé cette semaine les noms des humoristes qui seront à ses côtés pour cette première édition, qui sera enregistrée pour une diffusion sur TF1.

Vous retrouverez donc à la première édition de « L’Humour à la Plage » : Jarry, Franck Dubosc, Nawell Madani, Booder, Chantal Ladesou, Hakim Jemili, Philippe Caveriviere, Caroline Vigneaux, Laurie Peret, Thomas Deseur, Ilyes Djadel, et David Voinson. D’autres humoristes devraient être annoncés prochainement !



