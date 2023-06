« Hôtel du temps » : Thierry Ardisson fait parler Coluche ce soir sur France 3 (23 juin)

Dans le second numéro inédit de « Hôtel du temps », Thierry Ardisson continue de faire parler les morts. Ce soir, vendredi 23 juin 2023, il interroge Coluche ! Une véritable prouesse technique rendue possible grâce aux dernières avancées de l’intelligence artificielle afin de recréer des légendes disparues et leur faire raconter leur vie.







A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







« Moi, ce que je voudrais, c’est mourir de mon vivant ! » avait coutume de dire Coluche. C’est ce qui s’est passé le 19 juin 1986, à Opio (Alpes-Maritimes)

Coluche nous a quittés au sommet de sa gloire. Presque 40 ans plus tard, grâce à l’Intelligence artificielle et avec des propos avérés, Coluche revient. Et il n’a pas pris une ride. Il suffit de l’entendre s’exprimer sur la politique, la police, le travail ou la retraite pour constater que l’inventeur des Restos du Cœur est plus que jamais d’actualité.

Coluche revivra dans Hôtel du Temps, un biopic où alternent rire et émotion, à travers des interviews bourrées de punchlines, des archives iconiques ou rares et des saynètes amusantes avec les employés de l’hôtel.



Le concept

Dans la lignée de ses émissions cultes qui ont marqué notre télévision et notre mémoire collective, Thierry Ardisson fait son retour à la télévision avec un nouveau concept d’émission pour France 3 totalement inédit : « Hôtel du Temps », coproduit par Ardimages et 3ème Oeil Productions. « Hôtel du Temps » est un biopic, d’un genre nouveau, qui utilise l’intelligence artificielle pour recréer des légendes disparues et leur faire raconter leur vie.

Le temps d’une soirée, Thierry Ardisson va ainsi faire revivre des stars de la culture et du spectacle. Il invite les téléspectateurs à redécouvrir ces personnalités cultes sous leur apparence la plus iconique à l’occasion d’interviews, de duplex avec d’autres légendes, ainsi que d’archives professionnelles, familiales ou historiques.

Grâce aux procédés Face Retrieveret Voice Cloning, deux réelles avancées technologiques made in France, et à un travail documentaire exigeant qui a permis de collecter exclusivement des propos avérés, Thierry Ardisson offre un véritable voyage dans le temps, au gré des étages et des époques, à la rencontre de nos grandes stars disparues.

La bande-annonce

Voici les images de votre programmes, celles de la bande-annonce :

Venez découvrir Hôtel du Temps, entrez dans cet incroyable métavers où des stars de légende ressuscitent le temps de nous apporter encore de leur talent.