The Wheel du 23 juin : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

The Wheel du 23 juin 2023







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.







The Wheel le Cercle des 7, le concept

Au cœur d’une roue géante en mouvement de 12 mètres de diamètre, un candidat prend place et devra répondre à des questions de culture générale. A ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine qui ont pour mission d’aider le candidat anonyme à remporter un maximum d’argent.

Dans chaque manche, 3 candidats se battent pour une place en finale, dans l’espoir de gagner plusieurs dizaines de milliers d’euros. Pour se qualifier, il faudra valider 7 thématiques en répondant correctement à des questions de culture générale. À chaque question, une des 7 célébrités sera désignée par la roue pour les aider. Mais le hasard associera-t-il le candidat à la célébrité experte dans cette thématique ?

Attention, à la moindre erreur, le candidat devra retourner au sous-sol pour laisser sa place à un autre candidat… à moins que le hasard ne le fasse remonter sur la grande roue !

The Wheel le Cercle des 7 du 9 juin, les invité d’Arthur ce soir

Pour ce second numéro, Arthur accueille un casting de personnalités diverses et variées : Julie De Bona ; Gérard Jugnot ; Baptiste Lecaplain ; Caroline Margeridon ; Anne Roumanoff ; Michel Sarran ; Shy’m ; Alex Vizorek ; Bernard Werber et bien d’autres encore…



Entre culture générale, humeur et enjeu, « The Wheel, Le Cercle des 7 » perpétue la tradition des grandes soirées de prime time de jeu.

« The Wheel le Cercle des 7 » c’est ce soir, vendredi 23 juin 2023, dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.