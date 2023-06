Un si grand soleil spoiler : Alix en prison ? (VIDÉO épisode du 20 juin)

Un si grand soleil spoiler – Alix va se retrouver en mauvaise posture la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Alix est dans de sales draps et pourrait bien finir en prison !…

Et pour cause, Hélène a mené Claire jusqu’à l’atelier d’Ulysse où sont réalisés les faux tableaux.







Si Claire décide de les dénoncer à la police, Alix et sa bande risquent très très gros. Alix est mal et a les larmes aux yeux quand elle annonce à Virgile que c’est très grave et que cette fois elle pourrait bien finir en prison. Elle ne veut rien lui dire mais lui demande un câlin…

