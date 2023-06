Un si grand soleil spoiler : Chloé annonce son choix à Marc (VIDÉO épisode du 5 juin)

Un si grand soleil spoiler – Chloé va annoncer son choix à Marc dans quelques jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». A Montpellier, la vérité sur Laurine a éclaté et l’heure du choix a sonné pour Chloé…

Elle retrouve Marc pour lui annoncer qu’elle a pris sa décision, elle choisit sa famille !







Marc insiste pour que Chloé prenne plus de temps, il n’accepte pas son choix. Mais Chloé lui demande de ne pas rendre ce moment plus difficile, c’est fini entre eux ! Chloé dit à Marc de prendre soin de lui et elle s’en va…

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.