Les 12 coups de midi : Céline bientôt éliminée, découvrez la date !

Les 12 coups de midi, élimination de Céline – Vous en avez marre de voir Céline chaque midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Et bien grande nouvelle : la Maîtresse de Midi a été éliminée sur les tournages !

En effet, selon Chasseur d’Etoile, Céline aurait été éliminée lors du tournage des « 12 coups de midi » récemment. A l’antenne de TF1, cette élimination devrait avoir lieu le 24 juillet 2023. Elle serait alors à près de 500.000 euros de gains.







Les 12 coups de midi du 1er juin, pas de Coup de Maître pour Céline

Avec aujourd’hui 2.000 euros à partager avec un téléspectateur, Céline totalise 334.318 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, toujours pas d’indice supplémentaire et Céline n’a pas pu faire de proposition. On n’a toujours des gradins, un panier de basket et un rideau théâtral. Céline devrait trouver cette étoile à la fin du mois, ce sera sa dernière étoile avant son élimination un mois plus tard.

Indices présents sur cette étoile : des gradins, un panier de basket, un rideau de théâtre

Noms déjà proposés : J.K Rowling, Didier Deschamps, Grand Corps Malade

Les 12 coups de midi du 1er juin, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1