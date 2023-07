« 20h30 le dimanche » du 23 juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2. Quel est le sommaire aujourd’hui de ce numéro intitulé « A la conquête de l’Ouest » ?







Ce 23 juillet, la Bretagne a des airs de far-west. Ceci n’est pas du cinéma, mais la vraie vie d’une famille fascinée par l’univers du réalisateur américain John Ford, qu’une équipe du magazine « 20h30 le dimanche » a rencontrée. Au pied du mont Saint-Michel de Brasparts, Sylvain et Myriam Le Treust et leur fils Tim ont fait d’un coin de Finistère leur propre far-west. Loin des montagnes rocheuses, ils ont décidé de créer un ranch au cœur du massif armoricain. Ils y élèvent 140 Black Angus, petites vaches noires très rustiques, réputées pour leur viande… et c’est à cheval qu’ils veillent sur le troupeau.

Cowboys des temps modernes

L’été dernier, leur rêve armoricain a pourtant bien failli partir en fumée. En juillet 2022, des feux d’une ampleur inédite pour le Finistère ont ravagé une partie du site Natura 2000 des monts d’Arrée, et profondément marqué les habitants. « Je suis allée voir les bêtes, il n’y a pas longtemps, en début de semaine, il y avait l’odeur du feu qui ressortait. Et rien que l’odeur du feu, des fois, ça nous… Mon dieu… », avait témoigné Myriam dans un reportage du « 20 Heures » tourné peu après les incendies. Avec Sylvain, elle a lutté toute la nuit pour sauver la ferme. Malgré tous leurs efforts, 70 hectares de l’exploitation ont été détruits. Mais rien n’atteint la détermination de ces cowboys des temps modernes, résolus à poursuivre leur aventure à tout prix.

Un reportage de Lucile Aimard, Jean-Charles Guichard et Clément Magnin.



