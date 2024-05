C à vous du 17 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 mai 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Adriana Karembeu, pour le livre « Libre »; Sofiane Zermani qui fait partie des « 10 talents français à suivre en 2024 »; Bilal Hassani présente le film « Les reines du drame » réalisé par Alexis Langlois et prochainement au cinéma; EvaLongoria pour le prix l’Oréal « Lights on Women » et la série « La terre des femmes » disponible le 26 juin sur Apple TV+; et Noemie Merlant, Souheila Yacoub et Sanda Codreanu pour le film « Les femmes au balcon », projeté demain en Séance de minuit au Festival de Cannes

🔵 📌 Paris 2024, J-70 : Mélina Robert-Michon, lanceuse de disque, est dans le 5 sur 5



🔵 📌 À quelques jours de l’ouverture de Roland-Garros : Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, sera sur le plateau de C à vous

🔵 📌 Manon Aubry, tête de liste LFI aux élections européennes, est l’invitée de C à vous

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 mai 2024 à 19h sur France 5.