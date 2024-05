Secret Story du 17 mai 2024 : qui a rejoint la pièce secrète ? Résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 17 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Christophe Beaugrand salue les habitantes nominées, qui sont stressées avant le verdict. Rappelons qu’il n’y aura pas d’élimination mais que les habitants pensent qu’il y en a une.





Retour sur la journée de jeudi dans la maison des secrets. Au réveil, Justine est de bonne humeur malgré sa nomination. De son côté, Zoé culpabilise d’avoir trahi Charlène et Francesca sans leur avoir dit. Et elle critique Alexis dans son dos… Francesca lui parle d’une conversation avec Alexis, qui lui aurait dit qu’il s’en fichait de Zoé. Du coup elle doute encore plus de ses choix et en parle avec Cassandra. Elles veulent se réallier aux filles sans rien dire aux garçons.







Zoé décide de confronter Alexis mais il lui assure que c’est un malentendu. Zoé ne sait pas trop quoi penser, officiellement ils sont réconciliés mais elle avoue au confessionnal qu’elle va se méfier.

Cassandra déclenche l’alarme des secrets pour Justine : elle pense qu’elle est la complice de l’infiltrée de la maison, la première Justine. Place à la confrontation, qui pourrait permettre à Justine de valider sa mission. Et c’est réussi, elle valide !



Léo soutient Lou, qui avoue qu’elle a quand même peur de partir. Il avoue que la révélation de leur secret les a encore plus soudés, elle reste sa soeur.

Place à un jeu dans la zone de jeu pour les quatre nominées. Il s’agit de retrouver des images en doublons. Et c’est Zoé qui gagne haut la main ! Elle choisit de prendre sa revanche sur Alexis, dont un indice va être révélé à tout le monde !

Christophe annonce les résultats des votes aux nominées dans le sas : Justine et Charlène retournent dans la maison. Ça se joue entre Lou et Zoé, et c’est Lou qui pense être éliminée ce soir ! Elle est sous le choc. Et les autres ne semblent pas y croire, Zoé dit « elle va revenir ». Dans la maison, Léo et Maxence sont sous le choc mais plusieurs habitants disent ne pas y croire.

La Voix annonce à Lou qu’elle n’est pas éliminée du jeu. Elle se rend dans la pièce secrète !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 17 mai

Rendez-vous à 19h sur TFX pour l’After et demain à 17h15 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.