Pierre Garnier : sortie de son nouveau single « Nous on sait »

Publicité





Ça y est ! Le second single de Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023, est disponible partout !





Le single « Nous on sait », écrit et composé par Pierre aux côtés de DAYSY, Joseph Kamel et MARSO, est sorti aujourd’hui à minuit.







Publicité





Rendez-vous sur iTunes, Apple Music, Spotify ou encore Deezer. Notez que le titre est déjà 1er sur l’iTunes d’Apple ce vendredi matin !

La sortie de ce nouveau single arrive alors qu’en début de semaine « Ceux qu’on était » a été certifié disque de diamant avec plus de 50 millions de streams.



Publicité





Écoutez le single de Pierre Garnier « Nous on sait »