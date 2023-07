« 20h30 le dimanche » du 9 juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

« 20h30 le dimanche » du 9 juillet 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire aujourd’hui de ce numéro spécial été ?







« 20h30 le dimanche » du 9 juillet 2023 : le sommaire

La série d’été du magazine « 20h30 le dimanche » propose une collection inédite de portraits, de belles histoires, de rencontres et de voyages présentés par Laurent Delahousse. Pour ce second numéro de la saison, voici le portrait d’Eva André, une apnéiste capable d’incroyables performances…

Elle s’appelle Eva André, est âgée de 26 ans et peut retenir son souffle pendant plus de 2 minutes 45 secondes en descendant à 80 mètres de profondeur. Eva André vit à Nice et a découvert l’apnée en mer en 2017. Spécialisée dans la plongée monopalme, elle a commencé à performer en compétition en 2021. C’est l’une des apnéistes les plus prometteuses de sa génération que vous fait découvrir « 20h30 le dimanche ».

En vogue depuis le film Le Gand Bleu de Luc Besson en 1988, l’apnée compte de plus en plus de pratiquants en France. Ce sport offre de nombreux bienfaits physiques et psychiques : il aide à réguler le stress, se relâcher et réapprendre à respirer.

La « respiration du serpent » pour résister à la pression

Avant de s’élancer, le plongeur doit en effet suivre une respiration calme, lente, un état proche de la méditation. Le relâchement et la relaxation comptent beaucoup dans la performance.

Eva André utilise une méthode baptisée la « respiration du serpent », qu’elle applique trois à quatre minutes avant de s’immerger. C’est une respiration abdominale qui se caractérise par des expirations plus longues que les inspirations. Cette méthode permet de détendre le diaphragme, sollicité lors de l’immersion pour résister à la pression.

Un portrait signé Laura Lequertier, Thomas Delorme et Mathilde Rougeron.



