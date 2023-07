66 minutes du 16 juillet : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 16 juillet 2023, sommaire et reportages – Comme chaque dimanche après-midi, rendez-vous en ce dimanche 16 juillet dès 17h45 sur M6 pour deux numéros de « 66 minutes grand format » présentés par Xavier de Moulins. On vous propose dès maintenant de découvrir le sommaire et il s’agit de rediffusions !







A suivre dès 17h45 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

66 minutes du 16 juillet : sommaire et extraits vidéos

« Pouilles: vacances de rêve en Italie »

C’est un des trésors méconnus du sud de l’Italie: les Pouilles vont vous révéler leurs secrets. Mathieu, dénicheur de trésors, part à la rencontre d’un producteur pour découvrir la recette des minis burratas : un incontournable de la gastronomie italienne !



A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne