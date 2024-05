Echappées Belles du 18 mai : direction les Charentes ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 18 mai 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Les Charentes en van » suivi de la rediffusion « Week-end à Chambéry ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 18 mai, à 21h – « Les Charentes en van » (inédit)

Bienvenue dans les Charentes ! La Charente et la Charente-Maritime, deux départements voisins, ont tout pour plaire. Situés dans la Nouvelle-Aquitaine, la première région touristique de France, ils offrent une diversité de paysages et d’activités. Bien que différents à bien des égards, ils sont reliés par le fleuve Charente, qui les traverse avant de se jeter dans l’Océan Atlantique. Et quoi de mieux qu’un van pour explorer ce magnifique territoire ? Jérôme Pitorin parcourra les routes charentaises pour rencontrer ceux qui font vivre cette région riche en couleurs !

Sujets : la Van life et l’itinérance en vacances/Fin de carrière/Une vague d’espoir/Angoulême, ville d’image/Ingrédient, Cognac/La Charente, un fleuve si calme.



Publicité





Echappées Belles du 18 mai à 22h30 – « Une échappée omanaise » (rediffusion)

Troisième plus grand pays de la péninsule arabique, ce sultanat enclavé entre mer et désert est un trésor caché. Ses paysages variés – dunes, montagnes, wadis, villages perchés et palmeraies – sont protégés avec soin. Fier de sa riche biodiversité, le pays met un point d’honneur à la préserver.

Situé à la croisée des routes maritimes et des épices, ce pays de marins a une culture d’échanges remontant au IIIe millénaire avant J.-C., enrichissant ainsi son patrimoine culturel et le métissage de ses habitants. Le sultanat d’Oman se distingue par son identité singulière, alliant modération, tolérance et ouverture. Contrairement à ses voisins du Golfe, Oman se développe à son propre rythme. À Mascate, sa capitale située à 5 heures de route de Dubaï, les constructions de plus de 9 étages sont interdites. La majorité des Omanais pratiquent l’ibadisme, un courant pacifiste de l’Islam qui tolère les autres religions.

Comment les Omanais parviennent-ils à préserver leurs traditions millénaires tout en adoptant un mode de vie moderne et modéré ?

Reportages : Eau précieuse / Tourisme en expansion à Oman / Week-end à Mascate / L’oryx

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 18 mai 2024 dès 21h sur France 5