50mn Inside du 18 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 18 mai 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 18 mai 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎤 A la Une – Slimane change de dimension !

Après sa prestation à l’Eurovision et sa chanson « Mon amour » qui bat tous les records, comment a-t-il imposé son style ? Y aura-t-il un après Eurovision ?

🐎 En Coulisses – Quand Nîmes fait revivre ses arènes au temps de Rome !

Direction les arènes de Nîmes à l’heure de l’empire romain. Il y a quelques jours elles ont été le théâtre d’un incroyable spectacle.



👨 Portrait – JoeyStarr

👩 Story – Comment Victoria Beckham a-t-elle construit son empire ?

Comment l’ancienne Spice Girl est-elle devenue une business woman respectée ? Quand a-t-elle mis en place son plan de carrière ?

50mn Inside du 18 mai 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🐘 Le document – Ces Français qui ont tout plaqué pour réaliser leur rêve : vivre dans la savane !

Découvrez l’Afrique du Sud. Qui sont ces français qui ont tout quitté pour vivre dans la savane ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.