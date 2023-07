Camping Paradis du 26 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 26 juillet 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propoose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 26 juillet 2023 : l’épisode « 3 papas et une maman »

Juliette, qui était en vacances au camping avec ses enfants, doit les déposer à leurs pères respectifs, Marco et Jean, dont c’est le tour des vacances. Tout doit s’orchestrer avant que Jérémie, son nouveau compagnon, n’arrive pour lui présenter sa fille. Mais le timing ne fonctionne pas comme prévu… Juliette va donc devoir jongler entre ses deux ex jaloux et son nouveau conjoint. Pendant ce temps, Tom accueille avec surprise Gilles, qui n’était pas venu depuis longtemps ! Ce dernier est très fier de présenter sa nouvelle petite amie, Lydia, avec qui ce sont les premières vacances en amoureux. Mais il n’avait pas prévu que Michèle, sa mère, serait présente et les « collerait » toute la journée…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Marion Game (Michèle), Charlie Nune (Juliette), Yannig Samot (Marco), Guillaume Denaiffe (Jean), Franz Lang (Gilles), Justine Bruneau (Lydia), Rémi Pedevilla (Jérémie), Madeleine Pougatch (Alice), Patrick Paroux (M. Parizot), Jaïa Caltagirone (Tara), Titouan Bouzard (Milo)



Et à 15h40 l’épisode « Nos années camping »

Retrouvailles pour Tom et ses copains de jeunesse… A leur grande surprise, Elodie, la seule fille du groupe d’amis et dont personne n’a plus eu de nouvelles depuis 18 ans, les a réunis. C’est pourtant Léa, sa fille de 18 ans, qui arrive à sa place… Mathilde et Antoine arrivent au camping. Antoine a fait un AVC et a perdu la mémoire. Mathilde se sent responsable de ce choc. Elle avait demandé le divorce peu de temps avant ce qu’elle n’ose aujourd’hui lui avouer. Mais Antoine lui dit-il toute la vérité ? Certains souvenirs ont l’air de rejaillir…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Nicolas Berger Vachon (Arthur), François Perache (Bruno), Franck Monsigny (Antoine), Natalia Dontcheva (Mathilde), Jérémy Malaveau (Damien), Caroline Le Moing (Elodie), Agathe Bouissières (Léa)