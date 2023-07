Camping Paradis du 3 juillet : ce soir Fabienne Carat dans l’épisode « Hip-Hop au camping »

Camping Paradis du 3 juillet 2023 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Hip-Hop au camping » – Ce lundi soir et comme tout l’été, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Fabienne Carat (Plus belle la vie) et Arianne Séguillon (Demain nous appartient).







Publicité





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.









Publicité





Camping Paradis du 3 juillet 2023 : histoire de l’épisode « Hip-Hop au camping »

Chloé et sa mère, Carole, viennent au camping pour préparer le concours d’intégration de la prestigieuse école de danse classique de l’opéra de Marseille. Alors qu’elles pensaient avoir l’exclusivité de la scène d’entraînement, elles découvrent qu’elles doivent la partager avec un groupe de danseurs Hip Hop, ce que Carole voit d’un mauvais œil. De leur côté, Nathan et son père, Antoine, arrivent au camping pour une semaine. Audrey s’étonne qu’ils soient venus sans Diane, la maman. Mais, elle va apprendre que le couple est séparé depuis peu. Pourtant, sans prévenir, Diane les rejoint ce que n’apprécie pas Nathan… Enfin, Tom et Stéphanie engagent Odile une nounou bien sous tous rapports. Heureusement, ce cher monsieur Parizot va voir clair dans son jeu et mener l’enquête car cette dernière ne semble pas si expérimentée qu’il n’y paraît…

Camping Paradis du 3 juillet 2023, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Fabienne Carat (Carole), Ariane Seguillon (Odile), Chloé Stefani (Diane), Renaud Leymans (Antoine), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Silas Barry-Schmitt (Nathan), Meggan Le Coq (Chloé), Louis Donadio (Sam), Ryan Daoudi (Jérémy), Mélodie Gollé (Selma)



Publicité





Camping Paradis du 3 juillet 2023 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.