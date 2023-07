« Coup de foudre au bout du monde » du 3 juillet : nouvelle émission ce soir sur M6

« Coup de foudre au bout du monde » du 3 juillet 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 lance sa nouvelle émission « Coup de foudre au bout du monde ». Évasion, dépaysement et amour : suivez ces Français qui cherchent l’amour à des milliers de kilomètres de chez eux. Cinq hommes et femmes ont décidé de tout quitter pour ouvrir une maison d’hôtes à des milliers de kilomètres de la France. Rien ne leur manque, sauf l’amour !







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Coup de foudre au bout du monde » du 3 juillet 2023, présentation de l’épisode 1

Cinq hommes et femmes ont décidé de tout quitter pour ouvrir une maison d’hôtes à des milliers de kilomètres de la France (Cambodge, Canada, Équateur, Espagne, Maroc). Rien ne leur manque, sauf l’amour ! Le temps d’une semaine, chacun va accueillir jusqu’à trois célibataires à la recherche, comme eux, de l’âme sœur et prêts à changer de vie si leur cœur s’emballe. Pour ces derniers, le séjour aura un triple enjeu : séduire leur hôte, s’immerger dans son activité quotidienne, s’adapter à un pays, à sa culture et à sa langue… Sauront-ils s’accoutumer à la vie de leurs hôtes ? Leurs envies d’ailleurs subsisteront-elles une fois confrontés à la réalité ? Quant à l’amour, sera-t-il au rendez-vous ?

Vidéo extrait du 3 juillet 2023

« Les insectes, les animaux… Ce ne sont pas trop mes copains » : Venue du nord de la France pour apprendre à connaître Alex, Lucie appréhende son séjour au Cambodge !



