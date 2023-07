« Camping Paradis » : nouvel inédit avec Franck Delay et Anthony Dupray

Après un premier inédit hier soir, d’autres épisodes de « Camping Paradis » vous attendent les lundis de l’été. Au programme, un épisode avec Laurent Gamelon, un autre avec Rebecca Hampton, et un quatrième épisode inédit qui sera diffusé le lundi 24 juillet ! Au casting, Franck Delay et Anthony Dupray.







Publicité





Un épisode inédit intitulé « Un Boys Band au Paradis » qui va vous replonger dans la musique des années 90 !







Publicité





Camping Paradis, synopsis de l’épisode « Un Boys Band au Paradis »

Ambiance revival au Camping Paradis, les « First Kiss », un boys band star des années 90, débarque pour sa reformation. Tom accueille donc Pat, Vince et Rim. Si tous ont pris de l’âge, certains ont aussi pris un peu d’embonpoint…

Ce come-back rend Xavier jaloux car à l’époque, il avait lui aussi créé avec Tom, un groupe : les « Camping Lovers » au succès bien plus confidentiel… En plein préparatif pour leur concert événement, Pat va tenter de draguer, à l’ancienne, une Audrey peu sensible à ses charmes. Accompagné par Parizot, Rim va essayer d’assumer un secret qu’il cache depuis trop longtemps. Et Vince va se découvrir une fan très particulière avec la jeune Lili.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Thorian de Decker (Rim), Franck Delay (Vince), Anthony Dupray (Pat), Yoann Denaive (Antoine), Patrick Paroux (Parizot), Artémisia Toussaint (Lili), Katia Miran (Aline), Julien Alluguette (Ilan), Yris Jacqmin (Ambre), Christophe Sartirano (Bertrand)



Publicité





Un épisode à découvrir le lundi 24 juillet à 21h10 sur TF1 !