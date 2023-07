Un si grand soleil spoiler : un mort, Becker risque gros (VIDÉO épisode du 7 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Les choses vont mal tourner cette semaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, un personnage va trouver la mort pendant l’opération de police de l’expulsion de Carine et sa fille Maéva !

En effet, c’est Vincent, le collègue et ami de Carine, qui va mourir.







Publicité











Publicité





Un seeting est organisé chez Carine pour protester contre son expulsion. La police arrive mais l’opération dérape et Vincent trouve la mort ! Le commissaire Becker fait l’objet d’une enquête interne, il est dans de sales draps !

Becker explique au juge qu’il a appelé la préfecture et qu’on lui a donné l’ordre de continuer l’expulsion. Mais face au juge, l’homme ment et charge Becker…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 juillet 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1189 du vendredi 7 juillet 2023 : Vincent est mort



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.