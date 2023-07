Cauchemar en cuisine du 27 juillet : inédit « que sont-ils devenus ? » ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 27 juillet 2023 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Le chef vous propose une spéciale « que sont-ils devenus ? » à Ouistreham, Sénas, et Plouzévédé.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 27 juillet 2023, présentation

Philippe Etchebest débarque à l’improviste dans des restaurants où il est déjà intervenu. Son objectif est simple : savoir ce que deviennent les restaurateurs suite à son passage, mais surtout vérifier s’ils ont réellement appliqué, ou non, les conseils prodigués lors de sa première venue.

C’est donc par surprise, sans que les restaurateurs ne soient au courant, que le chef revient à Ouistreham chez Fanny et Dieva, à Sénas chez Séverine, Mylène et Mélanie, et à Plouzévédé chez Marie-Laure et Patrice. Lors de ces nouvelles venues, que va découvrir le chef ? À quelles situations rocambolesques va-t-il être à nouveau confronté ? Une chose est sûre, Philippe Etchebest n’est pas au bout de ses surprises…

Cauchemar en cuisine du 27 juillet 2023, extrait vidéo



« Je me retiens de pleurer depuis des mois… »

Epuisée, elle fond en larmes devant @Chef_Etchebest 🥺 « #CauchemarEnCuisine : Que sont-ils devenus ? », jeudi à 21.10 sur M6 ! pic.twitter.com/OswTXUiwJz — M6 (@M6) July 24, 2023