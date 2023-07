Demain nous appartient du 27 juillet : la police trouve un indice capital (résumé + vidéo épisode 1479 en avance)

Demain nous appartient du 27 juillet 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1479 de DNA – La police va finalement trouver un indice capital dans l’enquête sur le meurtre d’Emma dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, grâce aux images du drone, Georges et Damien ont trouvé quelque chose et pourraient bien identifier la femme qui poursuivait Emma !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Demain nous appartient du 27 juillet 2023 – résumé de l’épisode 1479

Roxane est victime d’une brûlure au second degré. Le coupable : Didier et son feu d’artifice amateur. Sur un ton moralisateur, Victoire lui donne une bonne leçon.

Au commissariat, Georges et Damien visionnent les images du drone et trouvent finalement un indice capital : la femme porte une chemise à fleurs autour de la taille en poursuivant Emma. Mais elle ne l’a plus sur les images suivantes, elle l’a donc perdue ! La chemise doit certainement encore se trouver sous les arbres avec de l’adn…

Pendant ce temps là au Spoon, Romy croise Victor. Elle ne trouve pas de travail et sans elle, Victor préfère renoncer à son projet d’hôtel.

Tension maximale entre Violette et Roxane. Damien enquête sur le passé des Raynaud. Et Bénédicte décide de jouer l’entremetteuse pour deux amoureux torturés… Quant à Aaron, il échange une cheville cassée contre un cœur brisé.

Demain nous appartient du 27 juillet 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.