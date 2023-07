Demain nous appartient spoiler : Aaron ment à Lisa (vidéo épisode du 19 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Entre Aaron et Lisa, on peut dire que ce n’est pas gagné dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Aaron va mentir à Lisa…







Publicité











Publicité





Ces deux là ont tenté de repartir sur de bonnes bases avec une balade en quad. Sauf qu’ils ont eu un accident alors que Lisa conduisait et Aaron a fini à l’hôpital ! Mais Aaron va ensuite mentir à Lisa en simulant une blessure à la jambe !

Lisa culpabilise et est aux petits soins, loin d’imaginer le gros mensonge d’Aaron… Comment va-t-elle le prendre quand elle découvrira la vérité ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 4 août 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1473 du 19 juillet 2023 : le gros mensonge d’Aaron

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.