C dans l’air du 20 mai 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 20 mai 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 mai 2024 : le sommaire

⬛ Alice Ekman, analyste spécialiste de l’Asie à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne et auteure de « Chine-Russie. Le grand rapprochement » (Gallimard), sera l’invitée de Caroline Roux. Le gouvernement français a pris une décision sans précédent dans une démocratie occidentale. Mercredi dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de mesures pour rétablir l’ordre en Nouvelle-Calédonie après trois jours d’affrontements. L’état d’urgence a été décrété et l’accès au réseau social chinois TikTok, largement utilisé par les émeutiers, a été interdit. Aux États-Unis, la pression sur TikTok s’intensifie également. Le 23 avril, le Sénat américain a adopté une loi obligeant la plateforme à couper ses liens avec sa maison mère ByteDance, et plus largement avec la Chine, sous peine d’interdiction dans le pays. Alice Ekman, spécialiste de la Chine et analyste de l’Asie à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, reviendra sur l’influence et l’ingérence chinoises via la plateforme TikTok.

⬛ Mort du président iranien : un crash et des questions

Le président iranien Ebrahim Raïssi, 63 ans, est décédé ce lundi après le crash de son hélicoptère dans un épais brouillard alors que le convoi présidentiel se dirigeait vers Tabriz. L’ayatollah Ali Khameneï a annoncé cinq jours de deuil public et a assuré que la gestion du pays ne serait pas perturbée. Raïssi, élu en 2021 dans un scrutin largement boycotté, était pressenti pour succéder à Khameneï. Sous sa présidence, il avait sévèrement réprimé les manifestations, notamment après la mort de Mahsa Amini en 2022, causant près de 500 morts et éborgnant systématiquement les manifestants. Exilée en France, la journaliste Aïda Ghajar a recueilli des témoignages de victimes de cette répression. Malgré sa mort, la menace pour Israël reste présente, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a pas encore réagi à la nouvelle. Il fait face à une pression interne et internationale, avec un ultimatum de son rival Benny Gantz et une demande de mandat d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre.

Qui était Ebrahim Raïssi ? Quelles conséquences peut avoir sa mort au Proche-Orient ? Pourquoi le régime iranien a-t-il utilisé l’éborgnement comme méthode de répression ? La décision de la CPI menace-t-elle Netanyahu ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 20 mai 2024 à 17h40 sur France 5.