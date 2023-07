Ici tout commence du 17 juillet : Salomé retrouve Maya (résumé + vidéo épisode 709)

Ici tout commence du 17 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 709 – Salomé va retrouver Maya ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et on peut dire que face à son amie d’enfance, ça ne se passe pas aussi bien qu’elle l’espérait…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le secret d’Auguste dévoilé (vidéo épisode du 19 juillet)







Publicité





Ici tout commence du 17 juillet 2023 – résumé de l’épisode 709

Maya est glaciale avec Salomé. Elle lui en veut de les avoir abandonné du jour au lendemain quand elle a rencontré Louis… Salomé lui propose d’aller discuter et lui demande de lui laisser une chance de pouvoir s’expliquer.

Pendant ce temps là, Axel tente d’échapper à la surveillance des Armand. Et Rose annonce l’arrivée d’une grande journaliste à L’institut.



Publicité





Ici tout commence du 17 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ffv