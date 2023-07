Retour de Plus belle la vie : la première bande-annonce de TF1 (VIDÉO)

Retour de Plus belle la vie – TF1 a officialisé dimanche le retour de la série quotidienne culte « Plus belle la vie ». Après un clap de fin sur France 3 en novembre 2022 après pas moins de 18 saisons, la chaîne va relancer le feuilleton marseillais et vient de publier une première bande-annonce !







Publicité





« L’écriture de la série culte commence cet été ! Le tournage, qui débute mi-octobre, aura lieu à Marseille dans les studios emblématiques de la Belle de Mai, ainsi qu’en région marseillaise. » a indiqué TF1 ce lundi.







Publicité





La participation de nombreux acteurs emblématiques de la série est confirmée, notamment celle de Marwan Berreni (Abdel Fedala), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Léa François (Barbara Evenot), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), ou encore Laurent Kérusoré (Thomas Marci).

VIDÉO Retour de Plus belle la vie, la bande-annonce sur TF1



Publicité





Un retour programmé début 2024

Sur votre petit écran, ce retour se fera début 2024 mais aucun horaire n’a encore été annoncé officiellement. On évoque une diffusion peu avant 14h, après le journal de 13h et la météo.

« Plus belle la vie est un grand feuilleton populaire, régional, incarné autour des valeurs de solidarité » a déclaré Ara Aprikian, le directeur général adjoint du groupe TF1 dans un entretien pour le Figaro.

« Les marques télévisuelles iconiques sont rares. Celles qui continuent d’avoir un public fidèle et constitué en grande partie de jeunes sont très rares. Et celles qui, en plus, sont capables de générer de fortes audiences à la fois en linéaire et sur le digital sont extrêmement rares. Il se trouve que Plus Belle la vie regroupe l’ensemble de ces qualités. » a-t-il expliqué.

Et du côté de Newen, producteur de « Plus belle la vie », on annonce que ce ne sera « pas une simple suite mais une nouvelle création« .