Ici tout commence du 20 juillet : Antoine au stage d’été (résumé + vidéo épisode 712)

Ici tout commence du 20 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 712 – Antoine se lance un défi ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le directeur adjoint de l’institut décide d’apprendre à cuisiner, il participe au stage d’été dirigé par Salomé !







Ici tout commence du 20 juillet 2023 – résumé de l’épisode 712

La fratrie Armand tente de repartir du bon pied. Ils décident de refaire le menu du Lucie à une semaine de l’inauguration, Rose va lancer la com et les invitations !

A L’institut, Salomé sonne le début du stage d’été ! Léo et Maya sont de la partie, tout comme Antoine Myriel. Léo fait sa connaissance, il est bluffé…

Quant à Vic, elle pousse Enzo dans les bras d’Aude..



