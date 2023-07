HPI du 20 juillet 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1 (vidéo)

HPI du 20 juillet 2023 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, quatre épisodes des saisons 1 et 2.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





HPI du 20 juillet 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 1 épisode 5 « Tel maître, tel chien » : Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu’Emilien Kerr est retrouvé dans un parking, étouffé à l’aide d’un sac plastique. Envoyé à l’hôpital en catastrophe, les intentions de l’agresseur et le manque de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment essayé de tuer Emilien Kerr ? Morgane se le demande… Et si ce n’est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal pour l’envoyer à l’hôpital toujours vivant ? Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en fouillant dans le passé d’une victime aux portes de la mort.

Saison 1 épisode 6 « Hep et Soja : Libérée du fantôme de Romain, Morgane a bien pris ses marques dans la police. Et même trop pour Karadec, dont elle parasite même les rêves. Il doit pourtant se concentrer sur le meurtre d’Alex Viniali, retrouvé assassiné dans un vestiaire de football. Et c’est peut-être le foot justement qui a conduit à la mort ce père de famille exemplaire. Car Alex Viniali faisait partie d’un groupe de supporters lillois particulièrement violents… Accompagnée de sa fille, Théa, venue faire un stage à la DIPJ, Morgane se réjouit de pouvoir mettre son nez dans un univers trop souvent réservé aux hommes, celui des supporters ! Karadec un peu moins…



Publicité





Saison 2 épisode 3 « Made in France » : Réintégrée à la brigade, Morgane doit cependant effectuer un stage auprès du Major Lenormand pour apprendre les bases du métier et la procédure : quel ennui pour notre héroïne HPI ! Ou pas… Car c’est dans le cadre de ce stage qu’elle reçoit la plainte mystérieuse d’une vieille dame, retrouvée morte quelques heures plus tard. Tout en tentant de se débarrasser de son assommant formateur, Morgane va tenter de résoudre le meurtre de cette femme qui avait annoncé sa propre mort.

Saison 1 épisode 2 « Coutume malgache » : Benjamin Winckler est retrouvé noyé dans la baignoire d’une chambre d’hôtel apparemment fermée de l’intérieur ! Et Le mystère ne fait que s’épaissir quand les enquêteurs apprennent que la victime avait usurpé l’identité d’un homme, lui, bien vivant ! La finesse de Morgane ne sera pas de trop pour résoudre cette enquête. Car même si Karadec a toujours du mal avec ses frasques, elle a, en effet, accepté de rejoindre l’équipe en échange de la réouverture d’une enquête sur la disparition de Romain, son ex-petit

ami et père de sa fille aînée, Théa.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mullier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Juliette Navis (Dr Isabelle Meyer), Léa Zerbib (Alexia Kerr), Julien Bravo (Clément Saada), Jeanne Guittet (Coline Guyot), Emmanuel Plovier (Emilien Kerr), Eric Beauchamp (Ambulancier 1), Audrey Chapon (Concierge), Marie-José Billet (Martine l’infirmière), Michaël Wiame (Coiffeur)

Avec la participation de : Rufus (Henri)