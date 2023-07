Ici tout commence du 21 juillet : Axel va-t-il ouvrir les yeux ? (résumé + vidéo épisode 713)

Ici tout commence du 21 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 712 – Axel va-t-il ouvrir les yeux au sujet de Richard dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, Jasmine et Lionel essaient de le faire réagir…







Ici tout commence du 21 juillet 2023 – résumé de l’épisode 713

Jasmine et Lionel alertent Axel au sujet du comportement suspect de Richard… Ils espèrent lui faire ouvrir les yeux mais Axel aime bien Richard et ne se méfie pas. Il refuse de croire qu’il cache quelque chose de louche…

Mais Axel fait une découverte bouleversante sur Auguste. Et au stage d’été, Maya s’ouvre à la cuisine grâce à Ethan.

Pendant ce temps là, c’est le grand jour pour Zacharie : c’est l’ouverture du pop-pup ! Kelly remarque que sa mère fait la tête… Laetitia lui explique que Zacharie a refusé son aide pour le service.



Ici tout commence du 21 juillet 2023 – vidéo premières minutes

