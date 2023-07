Ici tout commence : Nicolas Anselmo (Eliott) quitte la série !

Ici tout commence départ Nicolas Anselmo – Coup de tonnerre pour les fans du feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, Nicolas Anselmo, alias Eliott Prevost dans la série, a annoncé son départ après l’intrigue sur le double mariage.







« Il est temps que je prenne mon envol » a déclaré l’acteur de « Ici tout commence » dans une interview pour Télé Star.







« Ils prennent en maturité. C’est une très belle fin de projet de série pour moi. J’ai l’impression de boucler la boucle. On partait de l’homophobie et on arrive à ce summum d’amour. Je suis très romantique » a-t-il confié au sujet du mariage de Greg et Eliott, qui sera diffusé cette semaine, le vendredi 14 juillet, sur TF1.

Nicolas Anselmo compte maintenant se diriger vers d’autres projets, confiant avoir envie « de danser et de mixer avec des films d’auteur, d’époque, et aussi avoir le temps« .



Déjà le mois dernier, l’acteur confiait à Allociné son désir de faire autre chose : « Ici tout commence m’a manqué pendant mon absence mais j’ai maintenant terriblement envie de faire autre chose. Je dis tout le temps que je me lasse très vite des choses, j’aime quand ça bouge et quand ça change. Il faut donc que j’aille explorer d’autres horizons, changer d’air. »

