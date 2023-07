Joséphine Ange Gardien du 18 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 18 juillet 2023 – Ce mardi après-midi sur TF1, suivez les rediffusions de deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 18 juillet 2023 : l’épisode « Un monde de douceur »

Joséphine apparaît au milieu de nombreux ours en peluche… mais elle n’est pas là pour jouer. Elle est là pour son client, un certain Gilles Marsac, vingt-cinq ans, qui arrive tout juste de Paris. Il doit succèder à son père, Roger, à la tête d’une entreprise de peluches. Mais Joséphine découvre assez vite qu’il n’en a pas vraiment envie. Pire que cela, il n’en a pas les compétences. Il a menti à son père et n’a jamais mis les pieds dans l’école de commerce dans laquelle il était inscrit. Son rêve est de devenir photographe. Joséphine doit aider son client à avouer la vérité. Même s’il doit décevoir ses proches, il ne peut continuer à jouer ainsi la comédie et à mettre toute une entreprise en danger…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Hubert Benhamdine (Gilles), Thierry Heckendorn (Roger Marsac), Marion Trémontels (Jeanne), Valérie Vogt (Dominique), Elisabeth Commelin (Clara Marsac), Marilyne Fontaine (Marion), Linda Hardy (Aurélia Sternin), Ninon Jaegle (Léa), Brigitte Aubry (Marie-Jo), Pascal Vannson (Jean-Mi), Marc Saez (Louis), Patrick Zard’ (Directeur de la banque), Frédérique Auger (Secrétaire école de commerce), Emmanuelle Galabru (Institutrice)



Et à 15h40 l’épisode « Une prof »

Joséphine apparaît devant un collège pour aider Fanny, une jeune professeure de français qui débute sa carrière. Même si ses collègues la mettent immédiatement en garde, elle est pleine d’idéaux sur ce que doit être son métier. Mais en héritant de la 3e B, les problèmes commencent. Lucie, une jeune élève plutôt brillante, qui a pour habitude d’être au centre de toutes les attentions, vit mal l’intérêt de ses camarades pour Fanny. Elle souffre surtout de voir Alex, le jeune homme dont elle est éprise, littéralement craquer pour sa professeure. Joséphine comprend vite que Lucie va tout faire pour compliquer le travail de la jeune femme. En effet, elle commence par pousser sa mère, présidente des parents d’élèves, à intervenir pour mettre des bâtons dans les roues de Fanny. A Joséphine d’agir pour qu’elle ne baisse pas les bras…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Jean-François Dérec (Le principal), Dounia Coesens (Fanny), Kamel Belghazi (Philippe), Daniel Cohen Seat (Alex), Lisa Martino (Isabelle), Océane Loison (Lucie), Thomas Beneteau (Greg), Manon Chevallier (Pauline), Hugo De Donno (Augustin), Elisa Noyez (Elisa), Gérard Dessalles (Henri), Olivier Cherki (Le Policier), Jean-Philippe Bèche (Michel), Claire-Lise Lecerf (La prof d’anglais)