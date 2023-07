Demain nous appartient du 18 juillet : Emma introuvable (résumé + vidéo épisode 1472 en avance)

Demain nous appartient du 18 juillet 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1472 de DNA – Emma a disparu ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». L’adolescente est introuvable !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : un couple va avoir un bébé ! (vidéo épisode du 20 juillet)







Publicité





Demain nous appartient du 18 juillet 2023 – résumé de l’épisode 1472

Emma a disparu. Raphaëlle et Camille sont folles d’inquiétude… Chloé essaie de les rassurer, Martin est aux commandes de l’enquête. Camille est la dernière à avoir vu Emma avant qu’elle aille garder Enora. Martin est contraint de leur annoncer que le vélo, le sac et toutes les affaires d’Emma ont brulé !

Roxane et Sara sortent le grand jeu pour retrouver Emma. Rayane aurait fui en cavale. Aaron et Lisa ont un rendez-vous à tomber par terre. Une bouteille échoue à la paillote.



Publicité





Demain nous appartient du 18 juillet 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.