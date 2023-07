Joséphine Ange Gardien du 3 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 3 juillet 2023 – Ce lundi après-midi et durant tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Publicité





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 3 juillet 2023 : l’épisode « Le mystère des pierres qui chantent »

En débarquant dans le camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu’elle est l’une des animatrices en charge d’adolescents entre 14 et 17 ans, qui sont loin d’être réjouis à l’idée d’abandonner leur téléphone portable. En effet, ce camp « déconnecté » n’a ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la directrice, c’est l’occasion pour ces jeunes de découvrir autre chose qu’un écran pendant quinze jours. Ce dont se fiche sa propre fille, la flamboyante Chanelle, 17 ans, qui rêve de faire carrière dans le web grâce à sa chaîne Youtube, et Léonard, 16 ans, un adolescent chétif qui passe tout son temps à jouer en ligne. Il n’y a que la timide Louison, 16 ans, qui se réjouit vraiment d’être dans ce camp sans internet. Chanelle, Léonard et Louison ont un point commun : ils sont les clients de Joséphine… et de l’enthousiaste Gabriel, un ange stagiaire qui attend d’avoir ses ailes à l’issue de cette mission pour pouvoir se téléporter ! Notre duo d’anges va vite réaliser que ces trois adolescents ont un mal de vivre qui les isole de tous. Afin de les amener à dépasser leurs peurs et à s’ouvrir aux autres, Joséphine et Gabriel les emmènent en trek dans la forêt sans savoir qu’ils sont suivis par un homme mystérieux…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Gary Mihaileanu (Gabriel), Alexia Fourmond (Chanelle), Grégoire Champion (Léonard), Romane Lucas (Louison), Justine Cérati (Chloé), Marine Duhamel (Camille), Bruni Makaya (Maxime), Esteban Vialle (Ben), Caroline Bourg (Clothilde), Romain Brethau (Fred), Laureline Le Bris Cep (Johanna), Julien Sabatie-Ancora (Père Léonard), Frédéric Delprat (Jasper adulte), Anthony Ursin (Jasper enfant), Milo Brazzi (Garçon 1), Alessandro Minimo (Garçon 2), Ruben Aksoul (Garçon 3), Gaël Assouma (Livreur)



Publicité





Et à 15h40 l’épisode « Disparition au lycée »

Elèves de terminale au sein du très sélect lycée privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la police. Leur amie, Flavie, a disparu et les policiers soupçonnent ses trois coéquipières de leur cacher la vérité… Elles doivent pourtant participer à un championnat de relais 4 x 100 mètres toutes les quatre le lendemain. Que cache leur silence ? Joséphine et son stagiaire Ismaël n’ont que 24 heures pour tout découvrir. A moins qu’Ismaël n’ait une autre idée ingénieuse : celle de revenir dans le temps, trois jours auparavant…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Omar Meftah (Ismaël), Kamel Belghazi (Le Directeur), Rébecca Benhamour (Flavie), Marion Canneval (Maeva), Line Ancel (Lou), Lina Benzerti (Amel), Delphine Baril (Nadine), Tatiana Silva (Ariane), Emma Besson (Inès), Clare Stenning (Océane), Baptiste Masseline (Tristan), Kjel Bennett (Enzo), Maëlle Metaireau (Clémence), Jean-Marie Lhomme (Le lieutenant), Aleksandra Betanska (L’élève), Adrian Delmer (Will Stockton)