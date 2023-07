Les 12 coups de midi du 28 juillet : Delphine éliminée, l’étoile mystérieuse dévoilée

Les 12 coups de midi du 28 juillet 2023, élimination de Delphine – Delphine, la tombeuse de Céline, a été éliminée ce vendredi midi après 5 participations dans le jeu de TF1 href= »https://www.stars-actu.fr/tag/les-12-coups-de-midi/ » rel= »noopener » target= »_blank »> »Les 12 coups de midi ». Delphine est repartie avec 6.600 euros de gains alors qu’Aurélien est devenu Maître de Midi.







Les 12 coups de midi du 28 juillet 2023, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Du côté de l’étoile mystérieuse, plus aucune case, elle est entièrement dévoilée et comme on vous l’avait annoncé, c’est bien le portrait de Kendji Girac. Mais Aurélien n’a pas fait de Coup de Maître, il a remporté 200 euros et n’a donc pas pu proposer de nom pour cette étoile !

Explications des indices menant à Kendji : le Taj Mahal en Inde car Kendji est gitan et à l’origine ils viennent d’Inde, une voiture de course à pédales rouge car il est fan de voitures, un papillon pour sa participation au festival de musique « Papillons de nuit », une tronçonneuse parce qu’il a travaillé comme élagueur dans l’entreprise de son père, le drapeau du Liban parce que Mika était son coach dans « The Voice », un panneau « underground » (métro de Londres) pour son duo « Le dernier métro » avec Gims, un éventail parce qu’il parle espagnol et catalan

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears, Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo, Mika, Salma Hayek



Les 12 coups de midi du 28 juillet, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1