Camping Paradis du 28 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 28 juillet 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir cette semaine d’été sur TF1, Laurent Ournac vous propoose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 28 juillet 2023 : l’épisode « Tel épris qui croyait prendre »

Sébastien, un grand ami de Tom, vient au camping avec sa nouvelle petite amie, Mila. Cet ancien coureur de jupons a toujours menti à ses conquêtes pour ne pas s’engager sérieusement en s’inventant une fausse vie, avec une fausse femme. Mais Sébastien va vite se retrouver pris au piège quand il verra sa fausse femme débarquer au camping et devenir amie avec Mila ! Léa, célibataire, est enceinte de son premier enfant, un garçon. Elle doit passer une semaine au camping avec Paul, son père. Mais son père n’arrive pas seul, il est accompagné de Florence, sa compagne car ils ont une grande nouvelle à lui annoncer…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Vanessa Demouy (Florence), Emilie Hantz (Léa), Laurent Olmedo (Paul), Garance Thenault (Céline), Renaud Leymans (Sébastien), Clémence Bretécher (Mila), Patrick Paroux (Parizot), Guillaume Auvert (Jules), Fabien Ara (Jeune marin)



Et à 15h40 l’épisode « Une nouvelle vie »

Jérôme arrive au camping avec sa fille, Sophie. Quel n’est pas le choc de l’équipe du camping de le découvrir en fauteuil roulant. Jérôme a eu un accident de voiture… Un an d’hôpital et de rééducation, il ne pourra jamais remarcher ni exercer son métier de chirurgien orthopédique. Il va croiser Hélène, une ancienne conquête venue aussi au camping. Est-elle vraiment là par hasard ? De son côté, Caroline attend sa fille Emilie et son copain avec qui elle a décidé de se marier. Seulement Emilie arrive seule et en larmes, il l’a quittée. Elle décide de faire venir Clément, son meilleur ami et confident. Seulement, ce qu’elle ne sait pas, c’est que ça fait six mois que Clément et Caroline vivent une grand histoire d’amour et n’arrivent pas à lui annoncer…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Mathieu Delarive (Jérôme), Rebecca Hampton (Caroline), Juliet Lemonnier (Emilie), Patrick Paroux (Parizot), Nova-Louna Castano (Sophie), Emilie Deville (Hélène), Léo Romain (Clément), Catherine Le Coq (Madame Lejeune), Mathieu Lestrade (Voisin Parizot), Patrick Seminor (Campeur dragueur)