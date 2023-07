Les rescapés de l’Arianna : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (12 juillet 2023)

Les rescapés de l’Arianna au programme TV du mercredi 12 juillet 2023 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Les rescapés de l’Arianna ». Jusqu’où iriez-vous pour survivre ? Les rescapés de l’Arianna font face à cette terrible question. Comment revenir à la vie qui n’est plus vraiment la nôtre ?







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Les rescapés de l’Arianna – le synopsis

Depuis un an, le voilier Arianna et ses douze passagers sont portés disparus. Lorsqu’il réapparaît soudainement, avec à bord seulement sept de ses douze passagers, les familles restées à quai doivent réapprendre à vivre avec leurs disparus, devenus des inconnus, ou accepter la mort de leurs proches. Mais les sept survivants partagent aussi un terrible secret…

Vos épisodes du 12 juillet 2023

Épisode 1 « Retrouvailles »

Un an après le naufrage du voilier Arianna lors d’une tempête en plein océan, une messe célèbre la mémoire des disparus. Les proches abordent différemment la question du deuil : certains restent inconsolables, d’autres ont commencé à refaire leur vie… Un an plus tôt, le bateau larguait les amarres depuis le port de Gênes, pour une croisière touristique à destination des Canaries. A son bord, des membres de l’équipage emmenés par le capitaine Luca, et quelques passagers. Dès les premiers jours, des tensions éclataient entre Giulia, une célèbre star de cinéma, et son mari Frank.



Épisode 2 « Mensonges »

Après leur sauvetage à bord de l’Arianna, retrouvé dérivant dans les eaux de l’océan Atlantique, les rescapés sont de retour à Gênes. Soutenus par leurs proches, ils ont toutefois du mal à reprendre pied dans leur vie d’avant, et mesurent peu à peu l’étendue de leur traumatisme… Bientôt, ils sont confrontés à une nouvelle épreuve : faire leur déposition auprès du procureur. Un an auparavant, tandis que la tempête battait son plein à bord du voilier, les avis divergeaient sur la marche à suivre : faire demi-tour par sécurité ou maintenir le cap sur les Canaries ?

Épisode 3 « A la dérive »

Luca a du mal à retrouver sa place auprès des siens, notamment de Camila, qui lui reproche son absence. La mort de Fargo, le chien de la famille, n’arrange pas les choses. Pour sa part, Stefano a du mal à faire le deuil de sa relation adultère avec Sylvie… De son côté, la mère de Gabriele ne se résout pas à accepter la version des rescapés : elle est décidée à faire éclater la vérité en mémoire de son fils, et va chercher de l’aide auprès de son amie Sofia, en charge de l’enquête. Quant à la jeune Léa, elle retrouve une situation familiale conflictuelle.

Les rescapés de l’Arianna, les interprètes

Lino Guanciale (Luca), Barbora Bobulova (Giulia), Stéfi Celma (Sylvie), Vincenzo Ferrera (Tano), Florian Fitz (Frank), Giacomo Giorgio (Lorenzo), Pia Lanciotti (Anita), Sophie Pfennigstorf (Alex), Elena Radonicich (Titti), Fausto Maria Sciarappa (Stefano), Camilla Semino Favro (Marta), Alessio Vassallo (Gabriele), Adèle Wismes (Léa)…