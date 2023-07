Meurtres au paradis du 17 juillet : vos épisodes ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 17 juillet 2023 – C’est une nouvelle fois des rediffusions de votre série « Meurtres au paradis » qui vous attendeent ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1, 2 et 3 de la saison 10.







A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 17 juillet 2023, vos épisodes

Saison 10 épisode 1 « Meurtre dans la matinale » : Une journaliste d’investigation travaillant pour la télévision de Sainte-Marie est assassinée alors qu’elle s’apprêtait à sortir un reportage explosif. L’inspecteur Parker est persuadé que le mobile y est lié, mais personne ne semble en connaître le sujet, et les principaux suspects étaient à l’antenne au moment des faits…

Saison 10 épisode 2 « Trésors enfouis » : Le professeur Roger Harkness, éminent archéologue effectuant des fouilles pour trouver un temple Arawak, s’écroule, raide mort, devant son adjointe Rebecca et l’un de ses étudiants, Ed. La cause du décès est rapidement déterminée : empoisonnement à l’arsenic ; et la coupable, Rebecca, est aussitôt démasquée. Mais les choses sont-elles réellement aussi simples ?



Saison 10 épisode 3 « Jackpot » : Gavin et Cherry, un couple de Britanniques qui s’est installé à Sainte-Marie après avoir gagné à la loterie, reçoivent leurs amis Danielle et Craig, qu’ils n’ont pas vus depuis des années. Lorsque Danielle retrouve Cherry pour aller au spa, elle la découvre morte sur la pelouse de leur maison paradisiaque. Mais, alors qu’elle appelle son mari Craig, le tueur, qui est toujours sur place, l’assomme. A son réveil, le cadavre de Cherry a disparu…

« Meurtres au paradis » sur France 2 et en replay sur France.TV.