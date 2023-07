« Mireille Mathieu, la mystérieuse demoiselle d’Avignon » : votre documentaire ce soir sur France 3 (21 juillet 2023)

« Mireille Mathieu, la mystérieuse demoiselle d’Avignon » au programme TV du vendredi 21 juillet 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Mireille Mathieu, la mystérieuse demoiselle d’Avignon ».







A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Mireille Mathieu, la mystérieuse demoiselle d’Avignon » : présentation

Après Juliette Gréco et Nana Mouskouri, j’ai souhaité brosser le portrait d’une autre grande figure de la chanson française et icône internationale aussi emblématique que la tour Eiffel pour représenter la France dans le monde. Mireille Mathieu est certes une amie de très longue date et une artiste dont j’admire le talent et le professionnalisme, mais je me suis attaché à retracer son parcours semé d’embûches afin de montrer comment la demoiselle d’Avignon, issue d’une famille nombreuse et modeste, a surmonté les obstacles à force de volonté et de travail. Elle est aussi une femme de cœur qui continue de jeter des ponts entre les peuples en chantant la paix dans toutes les langues.

Stéphane Bern

Ce film, c’est l’histoire d’une petite fille d’Avignon, gaie comme un pinson, née après guerre dans une famille pauvre, pieuse, aimante et nombreuse, et qui, grâce à son talent et à sa pugnacité, a réalisé son rêve : devenir une chanteuse aussi célèbre que son idole, Edith Piaf.

« Elle avait la fraîcheur et chantait extraordinairement juste. De plus, elle avait un joli visage et elle était docile, elle écoutait gentiment les conseils de Stark. Mal fagotée, voûtée, sans grâce (…) elle avait tout pour entrer dans la légende, les frères, les sœurs, le papa pauvre, la maman dévouée, etc. »



VIDÉO « Mireille Mathieu, la mystérieuse demoiselle d’Avignon » : la bande-annonce

« Mireille Mathieu, la mystérieuse demoiselle d’Avignon », à suivre ce soir dès 21h10 ce soir sur France 3.