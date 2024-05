Ici tout commence spoiler : Hortense s'attaque à Cardone... (vidéo épisode du 10 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – A l’institut, plus rien n’est comme avant depuis que Cardone a pris la direction dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’en remplacement de Teyssier, Anabelle est très loin de faire l’unanimité !

On peut même dire qu’ils vont tous très vite regretter Emmanuel…











Dans quelques jours, c’est Hortense qui va remettre en cause les méthodes de la cheffe Cardone, qui est impitoyable avec les élèves de l’institut Auguste Armand. Hortense essaie subtilement de lui faire comprendre qu’elle va trop loin…

Mais si Cardone ne compte pas se soucier de son avis, sa réponse est quand même pour le moins surprenante. Elle explique à Hortense qu’elle pense qu’elle est une bonne prof, pédagogue malgré des méthodes un peu fatasques, et elles feront du bon travail ensemble ! Elle aimerait qu’elles ne partent pas du mauvais pied…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 922 du 10 mai 2024, Cardone recadre Hortense

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.