« Cendrillon » : votre film ce soir sur M6 (21 juillet 2023)

« Cendrillon » des studios Disney est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur M6. Inspiré par le célébrissime conte de fées “Cendrillon”, ce long métrage des studios Disney donne vie en prises de vues réelles aux images intemporelles du grand classique d’animation créé par ces mêmes studios en 1950. Les personnages incarnés prennent toute leur dimension dans un spectacle époustouflant qui réjouira une nouvelle génération de spectateurs.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY







Publicité





« Cendrillon » : l’histoire

Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique de la mère de la jeune fille. Par amour, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère et ses filles, Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Pourtant, malgré la cruauté dont elle est victime, Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère avant de mourir : elle sera courageuse et bonne. Un jour, elle rencontre un beau jeune homme dans la forêt. Ella a le sentiment d’avoir trouvé l’âme sœur mais le plan machiavélique de sa belle-mère va mettre ses espoirs à rudes épreuves…

Un casting d’exception

Avec Lily JAMES (Ella / Cendrillon), Cate BLANCHETT (la belle-mère Lady Tremaine), Richard MADDEN (le Prince), Stellan SKARSGARD (Le grand duc), Holliday GRAINGER (Anastasia), Sophie MCSHERA (Javotte), Helena BONHAM-CARTER (La fée Marraine), Derek JACOBI (le Roi), Hayley ATWELL (La mère)



Publicité





« Cendrillon » : la bande-annonce