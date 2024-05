C à vous du 6 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 mai 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Bernard Pivot est mort à l’âge de 89 ans : on lui rend hommage avec Augustin Trapenard et François Busnel dans C à vous

🔵 📌 J-2 avant l’arrivée de la flamme olympique à Marseille : Julian Bugier et Samir Aït Saïd, ancien porte-drapeau aux JO 2020 et espoir pour la gymnastique masculine aux JO 2024, sont dans la suite de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adam Bentalha, chef exécutif du groupe d’hôtels Evok

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : La Fouine

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Louis Garrel et Léa Seydoux pour le film « Le Deuxième acte » de Quentin Dupieux, en salle le 14 mai

