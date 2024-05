Secret Story du 6 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 6 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets !





Au réveil samedi, Lou et Maxence savourent d’être restés dans la maison. Les liens sont renforcés avec Perrine et Léo, mais aussi avec Kelyan qui passe de plus en plus de temps avec leur clan. Ils doutent de lui et se demandent s’il est vraiment avec eux ou s’il va leur faire à l’envers… Et l’autre clan commence aussi à douter de Kelyan.







Le soir, Perrine s’endort dans les bras de Maxence tandis que Zoé est dans le lit d’Alexis !

Dimanche, le téléphone rouge retentit pour la première fois dans la maison. Kelyan décroche et doit mettre le haut parleur ! La Voix annonce le retour du téléphone rouge, il leur rappelle que le décrocher est à leurs risques et périls. A chaque fois il annoncera une bonne ou une mauvaise nouvelle à l’habitant qui osera le décrocher !



Le téléphone rouge sonne, Lou décroche. La Voix lui donne la possibilité d’empêcher un habitant de son choix de participer au jeu du Maître de la Maison. Elle choisit Ulysse.

La Voix annonce le jeu du Maitre du Jeu et annonce à Ulysse qui est éliminé de ce jeu. Le jeu démarre. Il faut rester le bras en l’air pour garder sa lumière allumée le plus longtemps possible. Mais la Voix lance des dilemmes ! Léo est le premier éliminé. La Voix annonce à Cassandra que si elle ne lâche pas il diffusera un indice sur son secret, elle décide de lâcher. La Voix fait perdre 5.000 euros à Cameron puisqu’il refuse de lâcher. Lou ne lâche pas, la Voix révèlera donc un indice sur le secret de Maxence. Zoé ne lâche pas, Alexis perd la moitié de sa cagnotte. Kelyan ne lâche pas, un indice sur son secret sera révélé. Charlène lâche pour gagner 10.000 euros. Perrine ne lâche pas, Maxence perd 5.000 euros. Zoé est éliminée. Justine lâche, elle va obtenir un indice sur chaque secret des habitants ! Cameron est éliminé, suivi par Alexis et Maxence. Il reste Lou, Perrine, Francesca et Kelyan. Lou est éliminée, suivie de Francesca. Kelyan est éliminé mais gagne 20.000 euros ! Perrine gagne, elle est la maîtresse du jeu cette semaine !

Le clan adverse prépare sa contre-attaque et veut nominer Lou et Léo…

Le téléphone rouge sonne. Ulysse décroche, il remporte 2.000 euros. Il sonne encore, Lou décroche et en racontant une blague à la Voix elle remporte 1000 euros.

Justine reçoit une mission secrète. Elle a une semaine pour faire croire que la première Justine est toujours dans le jeu et faire buzzer quelqu’un. Si elle réussit, elle remportera 10.000 euros !

Alexis décroche le téléphone rouge et la Voix lui demande qui est le moins ordonné de la maison. Il répond Cameron et lui fait perdre 1000 euros.

Rendez-vous demain à 17h30 pour la prochaine quotidienne.