Tout le monde veut prendre sa place : le remplaçant de Laurence Boccolini dévoilé !

Tout le monde veut prendre sa place infos – Alors que Laurence Boccolini a annoncé le mois dernier son départ de l’animation du jeu quotidien de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place », son remplaçant vient d’être dévoilé et on peut dire que c’est une surprise !







Alors que Bruno Guillon était pressenti, c’est finalement Jarry qui remplacera Laurence Boccolini à la rentrée.







Jarry, déjà animateur du Big Show sur France 2, va donc reprendre les commandes du jeu quotidien, comme annoncé par France Télévision mardi en conférence de presse.

Le départ de Laurence Boccolini

« Après réflexion et nombreux échanges avec la chaîne et la production, j’ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée d’animer le jeu ‘Tout le monde veut prendre sa place’ » a déclaré Laurence Boccolini à Pure Médias.



« Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. J’en garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l’équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse »

Rappelons que Laurence avait pris la suite de Nagui à l’animation de « Tout le monde veut prendre sa place » il y a deux ans.

