Demain nous appartient du 12 juillet : Sandrine se réveille (résumé + vidéo épisode 1468 en avance)

Demain nous appartient du 12 juillet 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1468 de DNA – Sandrine est en phase de réveil ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Noor est à ses côtés à l’hôpital quand Sandrine commence à bouger les doigts ! Et pendant ce temps là, Georges recueille un témoignage important.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 12 juillet 2023 – résumé de l’épisode 1468

A l’hôpital, Sandrine est toujours inconsciente. Noor lui parle de ses souvenirs de lycée quand les doigts de Sandrine se mettent à bouger ! Elle appelle William.

Pendant ce temps là, Georges reçoit un témoignage déterminant. Avec Aurore, ils se demandent si Gabriel n’aurait pas été complice de sa mère… Et Dorian a vu Morgane vendredi. Elle était toute pale et avait le regard dans le vide. Il lui a parlé, elle pleurait.

Un homme traque Leslie et Sandrine. Manon, reine de l’organisation, perd sa couronne. Sara vit des retrouvailles émouvantes..



Demain nous appartient du 12 juillet 2023 – extrait vidéo de l’épisode

